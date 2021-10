Entenda o que é metaverso e o mundo virtual que Zuckerberg quer criar

Agora, se o metaverso for o futuro da internet, Zuckerberg quer ser o pioneiro, e que isso seja sinônimo de sua empresa. Por isso o nome Meta. Além do nome, a empresa vem trabalhando ativamente nos produtos, aparelhos e plataformas que provavelmente precisaremos para habitar neste metaverso.

O objetivo é que, em futuro próximo, possamos interagir com a internet como se estivéssemos “dentro” dela. Com avatares virtuais que serão seus corpos nesse universo tecnológico e, por meio deles, poderão se comunicar, trabalhar e se conectar com outras pessoas.

