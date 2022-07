Elon Musk publica meme zombando do Twitter após rede social ameaçá-lo com processo

O bilionário Elon Musk publicou, nesta segunda-feira (11), um meme zombando do Twitter após a rede social ameaçá-lo com um processo para que ele prossiga com a compra da plataforma, que custaria US$ 44 bilhões.

Na publicação, o meme possui quatro frases acompanhadas de fotos de Musk sorrindo: “Eles disseram que eu não podia comprar o Twitter. Então, eles não divulgariam informações do bot. Agora, querem me obrigar a comprar o Twitter no tribunal. Agora, eles têm que divulgar informações do bot no tribunal”, diz a publicação.

Musk desistiu do acordo de compra do Twitter alegando que a rede social se negou a fornecer informações solicitadas por ele durante quase 3 meses. Com isso, a plataforma o ameaçou informando que entraria em uma batalha judicial para que ele cumpra o acordo.