Elon Musk propõe ajuda à NASA para criar trajes de astronautas

O fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk, forneceu a cooperação da empresa para ajudar a NASA a completar o traje de astronauta para a missão lunar de 2024 a tempo.

Um repórter da CNBC revelou no Twitter que, de acordo com o inspetor geral da NASA, os trajes espaciais "não estarão prontos até abril de 2025", e Musk se ofereceu para ajudar a SpaceX. "Se necessário, a SpaceX pode fabricá-los", escreveu Musk com simplicidade.

Até agora, a SpaceX não desenvolveu um traje espacial que possa suportar o vácuo do espaço, mas só pode ser usado em aeronaves com gravidade zero, o que forçará a empresa a cooperar com a NASA para desenvolver trajes espaciais. Lembre-se, a NASA pretende usar o novo foguete da SpaceX, Starship, para retornar à lua em sua próxima missão.