Cientistas podem desvendar um dos maiores mistérios da Lua

Especialistas agora estão usando simulações para formular hipóteses sobre o que aconteceu, mas com base no processo até agora, acredita-se que uma bacia no pólo sul da lua possa ajudar a explicar esses eventos.

Como diz o ScienceAlert, acredita-se agora que um impacto gigante na superfície lunar pode ter coberto um lado da lua com magma. Uma vez resfriado, acredita-se que esse magma tenha "suavizado" a superfície lunar. No entanto, permanecem questões sobre o impacto que pode ter desencadeado essa atividade vulcânica.

A presença de mais crateras no lado oculto da lua (causadas por impactos de asteroides) tem sido uma curiosidade para a comunidade de pesquisa, e agora pode ter uma explicação para o mistério, de acordo com um estudo da Science Advances.

