Ciência trabalha em novo projeto para identificar OVNIs através de sensores

De acordo com Christopher Cogswell, presidente do conselho executivo cientifico do Sky Hub, um dos motivos em destaque da inciativa é, além de aumentar a rede de sensores em propriedades civis, classificar dados de eventos anormais e cooperar com pesquisadores. Ainda pretende-se criar um banco de dados digital que qualquer um possa acessar. Entretanto, esse software ainda está em fase de teste e sujeito à alterações.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.