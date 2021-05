China pode demorar a compartilhar fotos de Marte

A previsão para as primeiras fotos de Marte captadas pelo rover Zhurong poderão chegar por volta do final de maio.

A China conseguiu pousar o rover Zhurong com sucesso na superfície de Marte. O sucesso da aterrissagem é um grande momento para as ambições da Administração Espacial Nacional da China e que deve ser seguido futuramente pelas primeiras fotografias dos arredores do equipamento.

