China diz que estação espacial começará a operar em 2022

A China anunciou que sua estação espacial começará a operar em 2022, no mínimo, e há atualmente três astronautas construindo a estrutura na órbita da Terra. Atualmente, a Estação Espacial da China inclui um módulo principal - Tianhe - mais dois navios de carga e a espaçonave Shenzhou 13. Com o tempo, a China espera adicionar mais módulos para aumentar o número de funções da estação espacial e a capacidade de receber mais astronautas. Lembre-se de que, após a conclusão, a Estação Espacial Chinesa será a única "concorrente" da Estação Espacial Internacional e a única estação espacial de propriedade exclusiva do país.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.