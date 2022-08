CEO do Tinder deixa cargo e app se afasta do metaverso

Após um segundo trimestre decepcionante em termos de resultados financeiros, a Match Group, controladora do Tinder, anunciou que o CEO responsável pelo aplicativo de namoro está saindo da empresa.

Renate Nyborg, que se tornou a primeira CEO do Tinder em setembro de 2021, parecia ter planos de entrar no Tinder e explorar a criação de moedas digitais para o aplicativo de namoro. De acordo com o CEO do Match Group, Bernard Kim, esses planos foram suspensos.

Vale lembrar que o Match Group adquiriu no ano passado a Hyperconnect, empresa focada em vídeo, Inteligência Artificial e Realidade Aumentada e que teria um papel importante no desenvolvimento do metaverso do Tinder.

“Devido à incerteza e aos contornos do metaverso e o que funcionará ou não, assim como o ambiente de operações mais desafiador, dei instruções à Hyperconnect para neste momento não investir no metaverso”, adiantou Kim segundo o site The Verge.