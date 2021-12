Bilionário japonês retorna à Terra após visita à Estação Espacial

Um bilionário japonês retornou à Terra após jornada de 12 dias no espaço. Maezawa Yusaku pousou em uma planície no Cazaquistão nesta segunda-feira (20). Ele se tornou o primeiro cidadão japonês com status de civil a visitar a Estação Espacial Internacional. Durante a estadia, o empresário realizou diversos truques para seus seguidores nas redes sociais, como fazer chá em gravidade zero. Ele descreveu a experiência à NHK com apenas uma palavra: deslumbrante.

