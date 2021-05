Astronautas da missão da SpaceX e Nasa voltam à Terra

Os astronautas norte-americanos foram os primeiros a participar de missão operacional de uma empresa privada, dirigida pelo magnata Elon Musk, em novembro. A cápsula espacial também transporta congeladores científicos, com amostras de pesquisas realizadas em gravidade zero. Esta é a primeira missão regular a regressar à Terra feita pela Space X.

