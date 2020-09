Aprenda a enviar o auxílio emergencial do Caixa TEM para o Mercado Pago

O Governo federal tem oferecido muitos programas para assistir à população brasileira: desde o Bolsa Família , passando pelos saques do FGTS e até a ajuda para empresas, programa conhecido por Pronamp. Mas o programa que mais alcança os brasileiros é o Auxílio Emergencial.

No tutorial de hoje, você vai aprender de forma simples como transferir o dinheiro do auxílio emergencial do aplicativo Caixa TEM para sua conta no Mercado Pago (MP). O envio do dinheiro pode ser feito tanto pelos celulares Android, quanto pelo iOS (iPhone, iPad).

O que você vai precisar fazer (e saber) antes de fazer a transferência

Cadastre-se no aplicativo do Mercado Pago e gere um cartão de débito virtual.

Sobre os valores que forem transferidos para o Mercado Pago, o aplicativo irá descontar a taxa de 1,99% da transferência.

Aprenda a transferir dinheiro do Caixa Tem para Mercado Pago

1. Primeiramente abra o app Caixa Tem e aperte em “Entrar” para fazer login na sua conta. Feito isto, digite o seu CPF e a sua senha;

2. Após realizar o login na sua conta, aperte em “Cartão de Débito Virtual”. Na tela seguinte, aperte em “Gerar” e aparecerá o código de segurança do seu cartão. Memorize estes dados do cartão virtual;

3. Uma vez que conseguiu fazer os passos anteriores, abra o aplicativo do Mercado Pago, aperte em “Adicionar dinheiro” e depois em “Cartão virtual CAIXA”;

4. Na sequência, selecione a opção “Usar cartão virtual”. Feito isto, digite o valor que você quer transferir e aperte em “Continuar”;

5. Informe seus dados do cartão virtual, de acordo com o que apareceu na tela no app Caixa Tem, e aperte em “Continuar”. Na sequência, informe seu CPF e aperte mais uma vez em “Continuar”;

6. Finalmente, confirme se as informações estão certas e aperte “Confirmar” para confirmar a realização da transferência. O valor será retirado da sua conta Poupança Social Digital da Caixa e enviado para sua conta do Mercado Pago na mesma hora.