Apple anuncia iPhone 12, que virá sem carregador e fones de ouvido

A Apple anunciou nesta terça-feira (13), o iPhone 12. O novo aparelho será disponibilizado em quatro modelos: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 pro Max.

O valor que o produto será vendido no Brasil ainda não foi anunciado, mas nos Estados Unidos, os aparelhos vão custar a partir de US$ 699. Outra novidade que chamou a atenção dos usuários, é que eles não virão com o carregador e fone de ouvido na caixa. Segundo a Apple, muitos clientes já possuem os carregadores e quem não tiver o acessório poderá comprá-lo. Outro argumento usado pela empresa é que a medida é parte dos esforços para a preservação do meio ambiente.

O novo aparelho é 11% mais fino, 15% menor e 16% mais leve que o iPhone 11, mas com o mesmo tamanho de tela, 6, 1 polegadas. Além disso, ele possui 5G e duas câmeras, uma lente grande angular e outra ultra angular, que permite imagens mais abertas, com campo de visão maior. Ambas possuem 12 megapixels e o sensor foi aprimorado.

As cores disponíveis são: preta, branca, azul, vermelha e verde, com armazenamento de 64 GB a 256 GB.