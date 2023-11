Taylor Swift chega a hotel no Rio com escolta após adiamento de show

Taylor Swift foi clicada chegando ao hotel Fasano, em Ipanema, na zona Sul do Rio de Janeiro, na noite deste sábado (18) após o adiamento do show que faria no Engenhão. Esse seria o segundo da cantora pela The Eras Tour no Brasil.

Com uma comitiva de carros com batedores, a artista de 33 anos foi escoltada pela Polícia Militar.

​

No Instagram, Taylor anunciou o adiamento do show para a segunda-feira (20) devido ao extremo calor, afirmando que pensou no bem-estar dos fãs e de sua equipe.

"Estou escrevendo isso de dentro do meu camarim no estádio. A decisão foi tomada de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, dos artistas do palco, e da minha equipe, tem que vir, e sempre virá, em primeiro lugar", afirmou a artista.

A cantora havia mais cedo lamentando a morte da fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, que teve uma parada cardiorrespiratória após desmaiar na segunda música da artista, na sexta-feira, 17.