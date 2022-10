Tabela da CBF mostra classificação de times no Brasileirão

Enquanto Palmeiras e Internacional mantiveram o 1º e 2º lugares, o Fluminense caiu da terceira para a 5ª posição, Corinthians subiu do 4º para o 3º lugar e o Flamengo subiu do 5º para o 4º lugar, informa a Folhapress.

São Paulo/SP – Os jogos realizados pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, até o domingo, dia 9, mexeram com a posição de três dos cinco times que ocupam os cinco primeiros lugares na tabela da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

