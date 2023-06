Suspeito de roubar motores de popa é preso em comunidade na BR-319

Manaus/AM - Um homem identificado como Tiago Pinheiro Pimentel, de 37 anos, foi preso nesta quarta-feira (21) por roubo e furto de motores de popa de embarcações no Careiro, interior do Amazonas. A prisão ocorreu na comunidade do Araçá, localizada na rodovia federal BR-319.

Segundo o delegado David Jordão, titular da 34ª DIP, Tiago já estava sendo investigado pela participação em roubos e furtos de motores de popa. Inclusive, ele havia roubado um motor da marca Mercury 115 HP de uma embarcação da prefeitura do município que seria entregue à Secretaria de Saúde.

“Antes da entrega do equipamento, ele foi roubado na madrugada do dia 26 de maio deste ano, ocasião em que as investigações avançaram e o Poder Judiciário decretou a prisão temporária de Tiago”, explicou David Jordão.

Com a ordem judicial, os policiais seguiram em busca de Tiago e conseguiram efetuar sua prisão. Na ocasião foram localizados alguns motores que estavam em posse dele, no entanto, as diligências irão continuar para recuperar o motor Mercury 115 HP da prefeitura.

Tiago foi indiciado por roubo e furto. Agora ficará à disposição da Justiça.

Denúncia

Quem tiver informações sobre o paradeiro do equipamento, bem como de quaisquer outros crimes praticados no município, deve entrar em contato pelo número 181, Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do denunciante será mantida em sigilo”, assegurou o delegado.