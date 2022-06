Suspeito de matar namorada com tiro na nuca em Manaus é preso em Manacapuru

Durante consulta no sistema da Justiça, foi encontrada uma passagem por tráfico de drogas e um mandado de prisão contra Daniel que é acusado de executar a ex-namorado com um tiro na nunca na Comunidade São Pedro, na zona Norte.

A prisão ocorreu na última quarta-feira (15), mas somente ontem (16), a polícia descobriu a verdadeira identidade do acusado, que se apresentou com o nome falso de Adailson Ferreira.

Manaus/AM – Daniel Passos de Araújo, procurado sob suspeita de matar a ex-namorada com um tiro na cabeça em Manaus, foi preso no município de Manacapuru. Na ocasião, o homem participou de um furto em uma loja localizada no centro do município junto com uma mulher.

