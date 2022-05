Suspeito de matar homem no interior e fugir para Manaus é preso

De acordo com o delegado Aldeney Goes, as investigações iniciaram após os populares denunciarem a localização do Alzeir. Sendo assim, os policiais se deslocaram ao endereço e conseguiram efetuar a prisão do homem.

Manaus/AM - Alzeir Ferreira da Silva, de 38 anos, que estava sendo investigado por envolvimento em um homicídio qualificado ocorrido em Barreirinha, no interior do Amazonas, foi preso nesta quarta-feira (4), narua Louro Abacate, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital.

