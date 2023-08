Suspeito de matar homem em condomínio para não pagar dívida de R$ 29 mil é indiciado em Manaus

Câmeras de segurança das proximidades do local, ajudaram na identificação do suspeito. Também foram ouvidas algumas testemunhas.

De acordo com o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, as investigações apontaram que, no dia do latrocínio, o autor entrou na residência da vítima e efetuou vários disparos de arma de fogo na região do tórax dela, o que a levou a óbito.

Manaus/AM - Erivelson Dourado Gomes, 30 anos, foi indiciado pelo latrocínio de Armando Batista da Costa Filho, de 45 anos. O crime ocorreu no dia 10 de agosto deste ano, na residência da vítima, na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.