Suspeito de matar homem com mais 40 tiros em condomínio é preso em Manaus

O crime ocorreu no dia 10 de outubro deste ano, na avenida Padre Monteiro de Noronha. Na ocasião do crime, indivíduos invadiram o local em dois veículos modelos Mobi e Onix, de cor preta, perseguiram Aluísio e o mataram dentro de seu apartamento.

Manaus/AM - Cleideson Silva da Cunha, 21, foi preso na manhã desta quarta-feira (19), por suspeita de envolvimento no assassinato de Aluísio Albuquerque Neto, de 24 anos, morto com mais de 40 tiros ocorrido dentro de um condomínio localizado no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.