Com 28 raios por minuto, Relâmpago de Catatumbo está no Livro dos Recordes

A natureza tem diversos momentos de beleza espetacular que chegam a assustar pela forma impressionantes com que acontecem e alguns são impressionantes que foram para o Livro de Recordes, como é o caso do fenômeno existente na área na qual o rio Catatumbo deságua no Lago Maracaibo, na Venezuela.

Denominado de “Tempestade Eterna”, a ocorrência é motivo de atração para aqueles que gostam de apreciar coisas extraordinárias.

A região é atingida por nada menos que 1,2 milhão de raios todos os anos, sendo considerada a mais elétrica do mundo. Entre abril e novembro, os relâmpagos aparecem e desaparecem constantemente no céu, tornando-se comuns para os moradores. A cada minuto, são mais cerca de 28 raios acontecendo, gerando uma imagem surpreendente, especialmente no mês de outubro, quando são mais intensos.

Os estudiosos ainda não chegaram a uma conclusão sobre o motivo pelo qual essa região é palco desse fenômeno, mas teorias sugerem que os relâmpagos podem ser atraídos por depósitos de urânio e metano, ou até mesmo que possam estar relacionadas com a umidade do ar.