Subsídio do Minha Casa, Minha Vida aumenta e Manaus realiza evento da casa própria

Foi anunciada na quarta-feira (28), pelo Governo Federal, a liberação de financiamento para imóveis de até R$ 350 mil, para famílias com renda de até R$ 8 mil, a partir de 7 de julho, quando serão implantadas medidas do novo Minha Casa, Minha Vida.

O subsídio, que é uma espécie de desconto aplicado conforme a renda da família e a localização do imóvel, passará de 47.500 para R$ 55 mil.

Para famílias das faixas 1, aquelas com renda até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640; e famílias da faixa 2, com renda de até R$ 4.400, o limite do valor do imóvel fica entre R$ 190 mil e R$ 264 mil, dependendo da localidade.

Em Manaus, haverá um ‘Feirão de Imóveis’ no dia 6 de julho, para que a população conquiste o sonho da casa própria.

Uma equipe estará disponível a partir das 9h, no segundo andar do Shopping Via Norte, ao lado do cinema.