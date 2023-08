STJD denuncia preparador físico após soco em Pedro, do Flamengo

Após o episódio de agressão contra o atacante Pedro, do Flamengo, atingido com um soco desferido pelo preparador físico Pablo Fernández, a Procuradoria do STJD denunciou o argentino, que já foi demitido. As informações são do colunista Lauro Jardim, do O Globo.

O treinador foi enquadrado no artigo 254-A, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que dispõe sobre praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente".

Fernández pode pegar de quatro a doze jogos de suspensão, portanto, menos do que a pena de 30 a 180 dias inicialmente possível. A punição vale mesmo com seu desligamento do clube.