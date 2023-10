Simioni passa a mão nas partes íntimas de Shay, que reage: 'Que é isso?'

A empresária rindo, reagiu: "Ele assustou, tadinho". Na sequência, ela falou com Márcia Fu, que estava no quarto: "Shay assustou, Márcia'.

Próximos, Simioni brincou com Shayan e, à frente do peão, colocou a mão em suas partes íntimas. O iraniano reagiu, se afastando, rindo. "Que é isso, Simioni? Meu Deus".

Minutos antes do início da formação da quarta roça de A Fazenda 2023 (Record), uma cena curiosa aconteceu no quarto da sede do reality.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.