Silicone de glúteos desloca e Jessica Alves, ex-Ken Humano, viaja às pressas para cirurgia

Jessica Alves, ex-Ken Humano, viajou às pressas para a Turquia, onde irá realizar uma cirurgia após sofrer um deslocamento das próteses de silicone no bumbum.

A brasileira que ficou famosa primeiro na Inglaterra era conhecida como Ken Humano devido às inúmeras cirurgias plásticas, mas se assumiu transexual em janeiro de 2020, passando a ser considerada a "Barbie Humana".

Com a emergência, Jessica irá perder o Natal que passaria com a família no Brasil.

"Estou superchateada. Não consigo andar direito. Uma dor... Cancelei a viagem para passar o Natal com a família, é uma coisa que a gente espera 12 meses para ficar junto. Eles estão arrasados, super tristes. Vou ter que viajar de Londres para Istambul para refazer a cirurgia", disse ela.

"Eles abrem o bumbum, abrem o músculo e arrumam o implante que saiu do lugar. Não é fácil, ainda mais nessa época de Natal", lamentou.

Jessica colocou silicone nas nádegas no início de dezembro, quando viajou para Istambul para refazer a rinoplastia —- a modelo também já teve graves problemas com as narinas por cirurgias mal sucedidas, e quase perdeu o nariz no passado.

"Fui fazer trabalhos de televisão lá, e acabei trocando o implante de silicone do bumbum. Eu tinha 625 ml de cada lado, em cada nádega. Agora tenho 1,025 litro, está enorme. Estou muito feliz", disse ela na ocasião.