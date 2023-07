Show de Joelma no 2º Esquenta do ‘#SouManaus 2023’ é cancelado

No entanto, a prefeitura reforça que o esquenta, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, está confirmado com a presença de artistas locais, como os cantores Guto Lima e Mayknho, do Feras do Forró.

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), informa que o show da cantora Joelma, agendado para o 2º Esquenta do “#SouManaus 2023”, no próximo domingo (30), está cancelado, devido a questões de saúde da cantora.

