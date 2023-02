Semsa Manaus alerta sobre os riscos do uso de pomadas modeladoras para cabelos

- Em caso de contato acidental com os olhos, lave imediatamente os olhos com água em abundância;

- Se fez uso recente, lave os cabelos com cuidado, sempre lembrando de inclinar a cabeça para trás, para que o produto não entre em contato com os olhos;

Entre os eventos relatados pelas vítimas de contaminação por esses produtos estão cegueira temporária (perda temporária da visão), forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. Segundo as informações disponíveis, os registros ocorreram, principalmente, com pessoas que tomaram banhos de mar, piscina ou mesmo de chuva após terem feito uso dos produtos.

