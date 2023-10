Seca no Amazonas pode causar falta de medicamentos, afirma Sindrogas

Manaus/AM - O Sindicato do Comércio Varejista de Drogarias do Amazonas (Sindrogas), revelou a possibilidade de faltar remédios devido a seca no Amazonas.

A informação foi dada pelo diretor do sindicato, Euler Barros, que afirmou que antes do período da estiagem, os donos de farmácias em Manaus já haviam completado os estoques para suportar a demanda até final de novembro, no entanto, a falta de insumos faz com que haja preocupação por parte da Sindrogas, que teme que a seca ultrapasse esse período.

Euler também disse que os donos de farmácias do interior já estão sendo afetados, já que a seca prejudicou a logística, uma vez que o principal transporte no Amazonas é por meio fluvial.

Já a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que até o momento não detectou nenhuma ocorrência de ausência de materiais dos fornecedores e que ainda possui material para chegar até novembro.