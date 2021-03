Veja três jeitos eficazes de diminuir a ansiedade

Não deixe de se alimentar caso a ansiedade cause náuseas, isso pode piorar sua situação devido a falta de açúcar no seu sangue, proporcionando a liberação de cortisol, o hormônio que piora o desconforto.

A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. É uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir. Funciona como um mecanismo de sobrevivência para lidar com as situações de perigo. Entretanto, ela se torna um fardo, um problema, quando os sintomas são intensos e mais frequentes.

