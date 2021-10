Tratamentos de incontinência urinária cai 60% devido à pandemia

– Considere os fatores que levam à incontinência urinária do idoso – uso de diuréticos, ingestão hídrica, situações de demência e delírio, problemas de locomoção – e tente contorná-los. Às vezes, a perda de urina nessa faixa de idade é mais um problema social do que físico;

"O sintoma é mais comum do que se imagina e a eliminação da urina é de maneira involuntária, típico em quadros leves. Às vezes, até com uma tosse ou mesmo uma risada mais intensa podem provocar a liberação de um pouco de urina contra a própria vontade. Ao perceber isso, o ideal é procurar o médico. Problemas como obesidade podem causar uma pressão na bexiga e provocar a incontinência”.

Os tratamentos de incontinência urinária caíram 60% no ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde. Por conta dessa evasão nos consultórios durante a pandemia, o tratamento da doença de uma parcela dos pacientes foi prejudicado. Segundo o urologista Flávio Antunes, a procura por ajuda médica imediata pode fazer a diferença após os primeiros sintomas.

