Tipo de corpo masculino que as mulheres consideram mais atraente; descubra

Uma pesquisa realizada pela Oklahoma State University e na Griffith University da Austrália revelou qual tipo de corpo masculino que as mulheres se sentem mais atraídas.

De acordo com UOL, a pesquisa aponta que os homens mais musculosos atraem os olhares femininos. Estudantes do sexo masculino e feminino -de adolescentes até 20 anos - classificaram os homens em uma escala de 1 a 7 em atratividade. Quase 200 fotos de homens sem camisa foram analisadas durante o estudo. O corpo mais 'fit' do grupo ganhou em disparada na escolha da 'mulherada'.

Os pesquisadores levantam a hipótese de que corpos fortes têm sido um indicador tradicional de saúde e da capacidade do homem de sobreviver e cuidar dele mesmo. Nos tempos modernos, isso pode traduzir-se em sucesso no trabalho e proteção da sua família.