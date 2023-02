Saiba o que é demência frontotemporal; doença diagnosticada em Bruce Willis

A afasia ocorre por eventos vasculares cerebrais ou tumores que atinjam áreas do cérebro. No caso da DFT, não existe cura. Ö principal é o tratamento sintomático e multidisciplinar (médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e musicoterapeutas », disse a médica.

O ator Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), no ano passado ele se aposentou por causa da afasia, um distúrbio que afeta a capacidade de comunicação. Porém, se tratava de um sintoma da demência frontotemporal.

