Saiba o que é candidíase oral, doença diagnosticada no cantor Zé Neto

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com candidíase oral, causada por um fungo chamado Candida albicanis, que se aproveita da queda de imunidade para atacar o organismo. O problema aconteceu devido ao uso do cigarro eletrônico, o vape, e também pelo uso de corticóide para tratar problemas no pulmão causados pela covid-19. Sintomas Placas brancas na boca, língua e céu da boca; Dor e incômodo no local; Dificuldade para mastigar e engolir. Tratamento O cantor cancelou shows, o que é compreensível, já que a candidíase oral causa dor na boca e também pela aparência. O tratamento é feito a base de bochechos com medicações antifúngicas receitadas pelo médico.

