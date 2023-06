Saiba mais sobre a febre maculosa, doença que vitimou casal mordido por carrapato

A morte misteriosa do casal Douglas Costa e Mariana Giordan acendeu o alerta para a contaminação da febre maculosa, doença infecciosa causada pela bactéria Rickettsia rickettsii e transmitida pelo carrapato.

Se não for diagnosticada e tratada rapidamente com antibióticos, a infecção pode progredir e causar complicações graves, como danos aos órgãos, incluindo os pulmões, coração, rins e sistema nervoso central. O casal havia visitado duas áreas rurais no interior de Minas Gerais e São Paulo.

Sintomas:

- Febre acima de 39ºC e calafrios;

- Dor de cabeça intensa;

- Conjuntivite;

- Náuseas e vômitos;

- Diarreia e dor abdominal;

- Dor muscular constante;

- Insônia e dificuldade para descansar;

- Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés;

- Gangrena nos dedos e orelhas;

- Paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões causando parada respiratória.

É importante procurar atendimento médico imediato se você estiver apresentando sintomas de febre maculosa após ter sido exposto a carrapatos ou áreas endêmicas. O diagnóstico precoce e o tratamento aumentam significativamente as chances de recuperação completa e reduzem o risco de morte. As informações são do portal Tua Saúde.