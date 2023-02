Roer unhas dos pés, como Paula do BBB23, pode causar infecções e herpes

A prática pouco comum pode trazer riscos à saúde. Isso porque as unhas dos pés e das mãos carregam milhares de fungos, bactérias e vírus que se levados à boca são transportados para dentro do organismo causando doenças como herpes, sapinho, faringite, crises de diarreia e infecção intestinal.

Paula, do BBB23, deu o que falar ao roer a unha do pé, durante conversa com Amanda na piscina na tarde de ontem (9) e a cena repercutiu nas redes sociais.

