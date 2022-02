Quem tem baixa vitamina D tem 14 vezes mais chances de covid grave, sugere estudo

O estudo de autoria do médico Amiel Dror, publicado pela revista científica PLOS One em 3 de fevereiro, analisou 253 pessoas em um hospital entre abril de 2020 e fevereiro de 2021, segundo o Metrópoles.

Um estudo israelense sugeriu que pessoas com níveis baixos de vitamina D têm 14 vezes mais chances de desenvolver casos graves da covid-19. Em indivíduos com nível adequado, a evolução é de menos 10%.

