Por que a infecção urinária afeta mais mulheres do que homens?

Alguns sintomas de infecção urinária são os mesmos em homens, mulheres ou crianças. São eles: necessidade urgente e frequente de urinar; ardor ao urinar; eliminação de pouca urina em cada micção; dores na bexiga, costas e baixo ventre; febre e sangue na urina, em casos graves. Já o tratamento, na maioria das vezes, é feito com antibiótico, é super efetivo e resolve o problema. No entanto, diferente da mulher que trata por poucos dias, uma infecção na próstata tem que ser tratada por mais tempo.

O sabonete íntimo pode ser eficiente ou um vilão para a infecção urinária caso seja utilizado em excesso. Isso porquê ele pode matar bactérias importantes da flora normal da vagina. Segundo o urologista, outra dica importante para evitar infecções é urinar após as relações sexuais, pois isso evita que bactérias entrem no canal da uretra.

