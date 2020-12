Pfizer analisa se mesmo imunizadas, pessoas possam transmitir o coronavírus

A Pfizer afirma que está investigando se mesmo após receber a vacina e ser imunizada, a pessoa pode continuar transmitindo o vírus para outras pessoas que não estão vacinada.

Nesse caso, ela não ficaria doente, mas seria uma espécie de transportador do coronavírus. Segundo o CEO da empresa, Albert Bourla, a possibilidade existe e por isso, precisa ser estudada.

Outro ponto levantado por Bourla é que ele acredita que os participantes que receberam apenas placebo durante os ensaios com a vacina, recebam agora o imunizante.

Porém, isso feriria o processo ético e comprometeria detalhes do estudo: “É um dilema moral e ético e uma obrigação. Acredito que, em discussão com os reguladores, devemos encontrar uma maneira de, mais cedo ou mais tarde, dar a vacina a todos os participantes do placebo”, disse em entrevista a BBC.