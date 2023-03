Pesquisadores desenvolvem técnica que detecta câncer em saliva e urina

Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram uma técnica para diagnosticar câncer a partir de amostras de saliva e urina. O material é analisado em laboratório para identificar alterações nos perfis de compostos orgânicos voláteis, que deixam um tipo de impressão digital da doença.

O método ainda é experimental, mas promete ser uma alternativa menos invasiva e mais acessível para diagnosticar as várias formas da doença. Os custos com exames e equipamentos para chegar a um diagnóstico precoce dificultam as chances de cura e o atraso na descoberta do câncer pode dificultar o tratamento.

O orientador do estudo Bruno Spinosa, percebeu que um parente com câncer suava bastante e passou a investigar substâncias no suor relacionadas à doença. Ele explicou ao G1 que passou a investigar se haveria substâncias no suor do paciente relacionadas ao câncer.

A análise do material rendeu resultados positivos: os índices chegam a 84,8% de sensibilidade e 88,33% de especificidade. A intenção, de acordo com o pesquisador, é testar o método em outros laboratórios e com outros equipamentos, para verificar se os resultados são parecidos. O resultado da pesquisa pode dar origem a outros estudos e desenvolver formas de detectar câncer em exames de rotina.