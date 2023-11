Onda de calor no Brasil: Confira frutas que ajudam a manter hidratação

Laranja A laranja já é uma fruta refrescante e uma ótima opção para os dias quentes. Rica em vitamina C, ou seja, fortalecedora do sistema imunológico, tem água em 87,6% de sua composição. “O suco de laranja também é uma boa opção, mas deve ser consumido com cautela, pois necessita de uma grande quantidade de laranjas, ou seja, é mais calórico, o ideal é usar a fruta”, pontua a profissional.

O morango também é uma ótima opção para se hidratar, pois é composta predominantemente por água. “91,8% do morango é água e 100g da fruta corresponde a 30 calorias, muito parecido com o melão e a melancia”, comenta a nutricionista. “Além disso, é fonte de cálcio, potássio, ferro, selênio, magnésio e compostos fenólicos — que são antioxidantes”, completa.

Rico em vitaminas E, A e C, o melão é o campeão de composição de água entre as frutas. “É uma fruta gostosa, pouco calórica, contendo cerca de 35 calorias em 100g, e 93% composta por água, ou seja, uma excelente opção para essa época”, comenta.

A onda de calor em algumas regiões do Brasil está gerando preocupação em relação à saúde, afinal, alguns cuidados devem ser redobrados quando as temperaturas estão altas. Muito se fala em cautela na hora de realizar exercícios físicos e até mesmo da importância da hidratação e é por isso que é essencial pensar em opções para manter-se hidratado. “Nada substitui a água, mas algumas frutas são excelentes para se cuidar enquanto se hidrata”, comenta a nutricionista Eveline Dana.

