Nutricionista ensina a retomar alimentação saudável pós-réveillon

Dezembro é o mês conhecido pelos excessos e por ser uma época repleta de confraternizações. Mas afinal de contas, o que é preciso ser feito para recuperar o tempo perdido, com aqueles que enfiaram o ‘pé na jaca’? Sabemos que nessa época é normal algumas pessoas abrirem mão da dieta para aproveitar um pouco mais as guloseimas. No entanto, já no mês de janeiro muitas dessas mesmas pessoas buscam ir atrás de uma academia, ou melhorar a alimentação. Igor Oliveira, nutricionista do Sistema Hapvida, explica como ir aos poucos voltando para uma boa alimentação, já nos primeiros dias de 2022. “Primeiro de tudo, aumentar a ingestão de líquidos, sucos ou chás podem estar auxiliando o teu organismo a funcionar melhor e eliminar a retenção de líquidos. Assim como frutas e verduras, principalmente aquelas frutas ricas em líquido, como melancia, melão, abacaxi, kiwi, esses vão te ajudar com a eliminação de líquidos”, destaca. O nutricionista ainda dá outras dicas de como melhorar a qualidade de vida através de novos hábitos saudáveis, que podem ser incluídos na sua rotina. “Outra dica interessante também é aumentar o consumo de vegetais, principalmente aqueles folhosos, para restabelecer também um pouco mais a saúde e a função do nosso fígado, aumentar ou retomar a prática de atividade física, e dormir de maneira adequada nos dias que vem aí após essas festas de final de ano. Essas são apenas algumas dicas que devem ajudar a retomar seus hábitos saudáveis após essa época de festas”, concluiu.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.