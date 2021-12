Nutricionista ensina a evitar ganho de peso extra neste fim de ano

Considerado um dos momentos mais aguardados do ano, as ceias de Natal e Ano Novo podem se tornar uma tentação ou dor de cabeça. Principalmente, para aqueles que começaram a adotar uma alimentação saudável e equilibrada, juntamente com a prática de exercícios físicos. Ao que tudo indica, a grande maioria prefere fazer uma pausa ou então adiar os novos hábitos. Mas há aqueles que também preferem se ‘privar’ das delícias de fim de ano. Nesse caso, vem a pergunta: vale a pena mesmo se ‘privar’ nessa época? Para quem teve uma alimentação saudável ao longo do ano, experimentar esses banquetes não significa jogar fora todo o esforço dos outros meses, pelo menos é o que afirmam os especialistas. E sobre o consumo de álcool, vale lembrar que as bebidas não são isentas de calorias e contribuem para o aumento de peso. Para evitar a ressaca no dia seguinte, a velha dica de ingerir muita água é sempre bem-vinda. O nutricionista Igor Oliveira, dá dicas de como diminuir os impactos das ceias de natal e ano novo em relação ao peso e saúde. “É muito importante a gente lembrar que nesse período, a prioridade é justamente a confraternização, ou seja, a prioridade não é você se preocupar em ‘não ganhar peso’, ou não comer de maneira saudável. As ceias de fim de ano são justamente para confraternizarmos e não fazer dieta", pontuou. De acordo com o profissional, o que era pra ser feito de dieta ou emagrecimento especificamente voltado pra saúde ou controle de alguma doença, era para ter sido feito no decorrer do ano, como justamente algo para manutenção da saúde e busca da melhora da qualidade de vida ou da composição corporal. "Se a gente quiser diminuir esses impactos, uma dica interessante é já comer algo que esteja na sua dieta e saudável, antes de ir para as ceias que são muito fartas e abundantes, justamente para que você não exagere na hora de comer ou abusar de alimentos que não sejam tão saudáveis pra você. Ou você pode também priorizar o consumo de frutas e verduras, que geralmente são comuns na hora do jantar", acrescentou. Outra dica interessante é ter cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas. "Se for ingeri-las é muito importante manter a hidratação do seu corpo, ou seja, a cada uma dose da bebida de sua preferência, é muito interessante que você beba com um copo de água, isso vai ajudar a manter um bom funcionamento do organismo e reduzir os impactos do álcool no teu corpo”, ressalta.

