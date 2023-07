Medo de ir ao dentista? Profissional explica benefícios da sedação consciente

A sedação consciente tem ajudado diversas pessoas que o procuram, principalmente quem possui hipersensibilidade até para uma simples limpeza. “Sem medo, sem pânico, sem dor. Com a sedação consciente, o profissional tem mais liberdade para executar os procedimentos. A sedação permite ao paciente fazer o tratamento com segurança e mais qualidade. É um procedimento simples, rápido e tranquilo”, completou.

Indicada para crianças e adultos, principalmente pacientes com deficiências, a sedação consciente é considerada a melhor técnica de analgesia, pois, em menos de cinco minutos, o paciente já se encontra totalmente relaxado. Além disso, no período de um a cinco minutos, ele tem sua reversão ao estado normal, podendo até mesmo ir para casa dirigindo.

“Uma das minhas pacientes morava em um lugar remoto na infância, onde o atendimento odontológico era muito precário e acabou lhe rendendo traumas. Ao longo de sua vida, ela não conseguia receber nenhum tratamento dentário, porque tinha ataques de pânico e hiperventilação. Quando ela me procurou para um implante dentário, apresentei a sedação consciente. Em menos de cinco minutos, ela ficou sedada, chegando até a dormir, e foi possível realizar a cirurgia. Hoje, ela se mostra super agradecida e contente pelo fato de conseguir mastigar e ter a autoestima devolvida graças ao uso do método”, detalha.

Usada na odontologia desde 1844 e homologada pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) em 2004, a técnica tem o intuito de auxiliar o paciente a ter maior estado de relaxamento, controle de ansiedade e aumento no limiar de dor, de acordo com o cirurgião-dentista, que é especialista em estética dental e reabilitação oral, sendo referência na Região Norte.

Se você nunca passou por uma experiência negativa durante um tratamento odontológico, com certeza já ouviu falar de alguém que treme só de ouvir falar em dentista. O medo de ir ao consultório é mais comum do que se imagina, especialmente diante de um trauma na infância. Para ajudar pacientes a lidarem com esse problema, o cirurgião-dentista Marcelo de Sá conta com os benefícios da sedação consciente.

