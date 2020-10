Médicos descobrem que bebê nasceu com anticorpos contra a covid-19

Manaus/AM - Um bebê espanhol surpreendeu os médicos do Hospital Universitário San Jorge de Huesca, ao nascer com anticorpos contra a covid-19, algo inédito no mundo.

Conforme a direção do hospital, a descoberta foi feita depois que os pais do recém-nascido desconfiaram que ele tinha sido infectado, já que a mãe ao dar entrada na unidade havia testado positivo.

A equipe médica realizou o teste na modalidade PCR e o resultado foi negativo, porém, a surpresa veio depois, quando os médicos descobriram que o bebê não só estava saudável como também tinha anticorpos no organismo contra o coronavírus.

Os médicos consideraram o “fato muito anormal” e afirmam que essa pode ser uma porta aberta para saber mais sobre o vírus e desenvolver tratamentos contra ele. A equipe acredita que os anticorpos pode ter sido transmitidos à criança por meio da placenta.