Médica fala sobre importância da suplementação de vitaminas para imunidade

Manaus/Am - Sabemos que as vitaminas podem ajudar na imunidade, mas qual é a importância do intestino nesse processo? Responsável por absorver água e nutrientes, o sistema gastrointestinal desempenha um papel central no equilíbrio do sistema imunológico, correspondendo a aproximadamente 70% das nossas defesas. Além disso, é uma das principais vias de contato com o meio externo, junto com a pele e boca, e diariamente sobrecarregado com estímulos externos, como patógenos (bactérias, protozoários, fungos, vírus) ou substâncias tóxicas.

A flora intestinal é o conjunto dos microrganismos que existem no intestino humano e a sua composição é bastante variável e definida pela genética do indivíduo e por fatores externos. Embora a colonização bacteriana intestinal comece quando o bebê ainda está na barriga da mãe, a microbiota intestinal do bebê é estabelecida após o nascimento, especialmente ao longo dos três primeiros anos de vida.

Cuidar bem do intestino e da flora é fundamental para manter a saúde do organismo e prevenir problemas que possam causar doenças futuras. Segundo a Dra Patricia Canineu, gerente médica da P&G Health, intestino é o responsável pela absorção dos alimentos, permitindo que os minerais, as vitaminas e nutrientes sejam aproveitados pelo organismo. Além disso, as bactérias ali presentes são responsáveis por auxiliar na proteção contra a invasão de agentes infecciosos e facilitar a produção de substâncias com ação antiinflamatória e antioxidante.

Dra. Patrícia afirma ainda que manter a flora intestinal equilibrada, não é tarefa fácil. “Alimentação desequilibrada, como fast-food, bebidas alcoólicas, medicamentos, estresse e ansiedade podem desregulá-la. Por isso, é importante manter um estilo de vida saudável, com boa alimentação, atividade física e garantir a ingestão de vitaminas, minerais e bactérias benéficas, conhecidas como probióticos”, explica a especialista.

Além disso, a correta suplementação de vitaminas e minerais é extremamente importante para auxiliar na nossa imunidade. As vitaminas A C e D, por exemplo, são essenciais e tem ação direta nas nossas células de imunidade (linfócitos) e em outras células do nosso intestino”. “Entretanto, é difícil ingerir diariamente a quantidade correta de vitaminas apenas através da alimentação, por isso é importante contar com ajuda de multivitamínicos, que garantem a suplementação e auxiliam no bom funcionamento do organismo e do sistema imune, melhorando a qualidade de vida do indivíduo”, completa Dra. Patrícia Canineu.

Manter uma vida equilibrada, com boa alimentação e ingestão de vitaminas, minerais e bactérias benéficas, conhecidas como probióticos, é importante para manter a flora intestinal equilibrada e consequentemente uma melhora da imunidade e qualidade de vida.