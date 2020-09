Máscara de leite quente para o cabelo; confira receita

O leite pode ser utilizado como máscara para os cabelos. O site UOL separou uma receita caseira de máscara de leite quente perfeita para reparar o cabelo estragado, que promete deixar os seus fios com brilho e suaves.

Veja;

Ingredientes

- 1 ovo;

- 1 copo de leite quente;

- 2 colheres de iogurte natural;

- 1 colher de mel;

- 1 colher de azeite;

Como preparar

Primeiro coloque o leite para aquecer no fogão até que ferva, nesse momento baixe o fogo e adicione o ovo e o iogurte. Mexa bem e acrescente a colher de mel e a colher de azeite.

Quando a mistura estiver bem incorporada aplique-a no cabelo. Se tiver os fios secos aplique desde as raízes, contudo se tiver o cabelo oleoso comece a meio e espalhe até às pontas. Deixe a máscara de leite atuar durante 20 a 40 minutos e de seguida lave normalmente com Shampoo e amaciante.

Começará a notar diferenças de imediato na cabeleira. Pode aplicar a máscara uma vez por semana ou a cada 15 dias, conforme o quão danificado se encontra o seu cabelo.