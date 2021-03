Lacen aumenta rede de laboratórios de tuberculose em municípios do Amazonas

As duas últimas ondas da pandemia de covid-19 levaram uma parte significante da atenção e trabalho dos profissionais do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), para identificarem o vírus na população do interior do Amazonas.

Agora, o Lacen volta aos processos de qualificação técnica, principalmente para o crescimento da rede de laboratórios de tuberculose no interior do estado.

As visitas técnicas começarão pelos municípios como Iranduba, Itacoatiara e Manacapuru, entre outros próximos à Região Metropolitana de Manaus e retomarão no dia 15 de abril. Após a primeira fase, os profissionais do Lacen irão expandir as visitas para os municípios mais isolados, que não enviaram informações nos últimos meses.

De acordo com Ana Ruth Arcanjo, gerente de endemias do Lacen, as visitas aos municípios permitirão a realização de diagnósticos circunstanciais por meio de exames de baciloscopia que operam em unidades mistas. Apesar das complicações enfreadas para a recuperação da pandemia, Arcanjo disse que todos os municípios do estado conseguem fazer um diagnóstico da tuberculose através do exame, mas que para isso ser possível, é necessário formar equipes e aumentar os testes todos os anos.