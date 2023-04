Fernando Zor desabafa sobre mistura perigosa de Zolpidem com álcool

“Eu simplesmente não consegui nem ir para frente e nem para trás, e isso me machucou muito fisicamente. Minha família foi me buscar e me trouxe para o Brasil. Eu decidi imediatamente me livrar da dependência química do remédio”, disse o cantor.

Fernando disse que fazia uso do Zolpidem, remédio indutor de sono utilizado por pacientes de insônia e/ou distúrbio de sono, e misturou com bebidas alcoolicas, o que lhe causou uma crise de ansiedade antes de desembarcar na escala de conexão em Houston, nos Estados Unidos.

