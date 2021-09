Farmacêutico é profissional de saúde de fácil acesso

O Portal do Holanda tem um quadro semanal, apresentado pela farmacêutica, conselheira do CRF-AM Ednilza Guedes, o primeiro da região Norte a abordar o tema. Com dicas de saúde e entrevistas com profissionais, o programa é pensado para informar o público sobre diversos tipos de doenças e com manter a saúde sempre em Dia.

Dia 25 de setembro é comemorado o Dia Internacional do Farmacêutico. Além do profissional atuar nas farmácias, ele atende em diversas frentes, como atendimento direto ao paciente, apoio em diagnósticos, pesquisas clínicas, análises sanitárias, fitoterapias e muito mais.

