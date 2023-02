Estudo revela que tamanho médio do pênis cresceu nas últimas décadas, mas isso não é bom

De acordo com um estudo publicado no periódico The World Journal of Men’s Health o tamanho do pênis ereto cresceu nos últimos 29 anos. Porém, a mudança pode ter sido causada por alterações hormonais através da exposição a produtos químicos.

O tamanho médio do pênis cresceu impressionantes 24% em quase três décadas. O estudo é uma meta-análise que examinou 55.761 homens entre os anos 1942 a 2021 e as medições foram feitas da região pubo-peniana (raiz) até a glande. Foram considerados dados da medição real do pênis, e não autodeclarados. Isso significa aumento de 12,3 centímetros para 15,2 centímetros em menos de 30 anos.

De acordo o urologista Michael Eisenberg, as alterações hormonais podem explicar o aumento de tamanho. "Pode haver uma série de fatores em jogo, como exposição a produtos químicos, como pesticidas ou produtos de higiene, interagindo com nossos sistemas hormonais. Esses produtos químicos desreguladores endócrinos existem em nosso ambiente e na nossa dieta"

Especialistas temem que o aumento do pênis se deva a hábitos pouco saudáveis, como comer fast-food ou ser sedentário. A exposição a pesticidas ou produtos de higiene pode ser um outro fator que causa o rápido crescimento, pois esses produtos químicos podem perturbar o sistema endócrino.