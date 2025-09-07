   Compartilhe este texto

Estudo aponta que perda do olfato pode ser um dos primeiros sinais do Alzheimer

Por Portal Do Holanda

07/09/2025
Saúde e Bem-estar


Foto: Frepik

Um estudo recente publicado na revista Nature Communications sugere que a perda do olfato pode ser um dos primeiros sinais do Alzheimer.

Os pesquisadores da Universidade Luís Maximiliano, em Munique, na Alemanha, descobriram que a degeneração precoce de um grupo específico de neurônios responsáveis pelo olfato ocorre nas fases iniciais da doença, precedendo até mesmo a formação das placas de proteína beta-amiloide, associadas ao Alzheimer. Eles usaram no estudo modelos de camundongos geneticamente modificados, tecido cerebral de pacientes com Alzheimer e tecido cerebral de pessoas saudáveis no estudo. 

Nos camundongos, os cientistas observaram que os axônios ligados ao olfato começaram a se deteriorar nos primeiros meses de vida, muito antes de outras alterações cerebrais serem detectadas. Esses camundongos, apesar de parecerem saudáveis em outros aspectos, perderam a capacidade de identificar cheiros. 

Os pesquisadores também analisaram tecidos cerebrais de pacientes em estágios iniciais de Alzheimer e encontraram sinais semelhantes nos bulbos olfatórios, como o aumento da atividade de células de defesa do cérebro (microglias).

A pesquisa reforça que a perda do olfato pode ser um sinal sensorial precoce e muitas vezes ignorado do Alzheimer. Eles acreditam que, no futuro, testes de olfato podem se tornar uma ferramenta valiosa para o diagnóstico precoce da doença.

 

